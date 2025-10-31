È morto l’imprenditore Lorenzo Bosi addio al presidente della Rondinella

(Adnkronos) – È morto improvvisamente Lorenzo Bosi, 57 anni, presidente della Rondinella Marzocco e figura di primo piano del calcio dilettantistico toscano. La notizia, giunta nella notte, ha gettato nello sconforto la società e l'intero movimento sportivo regionale. Bosi è stato stroncato da un malore improvviso, lasciando un vuoto profondo tra colleghi, atleti e tifosi. Imprenditore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

