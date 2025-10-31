È morto a 42 anni Floyd Roger Myers Jr il piccolo Willy ne Il principe di Bel-Air

È morto a 42 anni Floyd Roger Myers Jr., ex bambino prodigio della tv americana noto per aver interpretato il giovane Will Smith nella serie cult Willy, il principe di Bel-Air ( The Fresh Prince of Bel-Air ). Secondo quanto riportato da TMZ, l’attore è deceduto nella sua casa nel Maryland nelle prime ore del mattino di mercoledì 29 ottobre, a causa di un infarto. La notizia è stata confermata dalla madre, Renee Trice, che ha raccontato di aver parlato con lui poche ore prima della tragedia. “Mio figlio ha avuto tre infarti negli ultimi tre anni,” ha dichiarato. “Gli avevo parlato giusto la sera prima”. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - È morto a 42 anni Floyd Roger Myers Jr., il piccolo Willy ne “Il principe di Bel-Air”

Scopri altri approfondimenti

Edoardo Bennato ricorda il sassofonista morto all’età di 80 anni - facebook.com Vai su Facebook

È morto Varinder Singh Ghuman a 42 anni, attore e bodybuilder che collaborava con Arnold Schwarzenegger - Il bodybuilder Varinder Singh Ghuman è morto ieri, giovedì 9 ottobre 2025, all'Ospedale Fortis di Amritsar, nel Punjab. Secondo fanpage.it

Valentina Persia: «Il mio compagno è morto a 42 anni, i miei figli con la fecondazione assistita. La vita è stata dura, io l’ho affrontata ridendo» - A volte non sarà raffinatissima, ma la comicità di Valentina Persia è semplice e diretta, piace a tanta gente e si sta guadagnando sempre più spazi in tv. Lo riporta ilgazzettino.it

Giovane morto dopo la rissa. Chiesti 42 anni di carcere - In tre saranno processati con rito abbreviato per l’alba di sangue del 16 marzo sul lungomare di San Benedetto. Scrive msn.com