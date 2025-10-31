È mai davvero entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza?

Wired.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 10 ottobre Israele ha violato il cessate il fuoco almeno 125 volte, uccidendo circa 200 palestinesi in 20 giorni. Per gli operatori umanitari non si è mai smesso di uccidere, neanche per un giorno. 🔗 Leggi su Wired.it

200 mai davvero entrato in vigore il cessate il fuoco a gaza

© Wired.it - È mai davvero entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza?

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 200 Davvero Entrato Vigore