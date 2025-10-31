E’ la notte di streghe e fantasmi | l’Halloween toscano il Ponte del Diavolo epicentro delle feste

Firenze, 31 ottobre 2025 – E’ da molti anni ormai un richiamo irresistibile, un’occasione per fare festa: Halloween è una celebrazione che potremmo definire tradizionale in Toscana. L’Italia e l’Europa hanno definitivamente importato la festa di derivazione anglosassone. E Halloween è ormai ovunque in questo periodo: nelle pubblicità, nelle vetrine dei negozi, nelle offerte dei grandi centri commerciali. E dunque la notte di venerdì 31 ottobre non può che diventare una notte di celebrazione. Con tanti eventi organizzati: molti quelli pubblici, in piazza o nei locali da ballo. Tantissimi anche quelli privati, in casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

