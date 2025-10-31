E’ la notte di Halloween Dolcetti scherzetti e un ’ponte’ di polemiche

Borgo a Mozzano (Lucca), 31 ottobre 2025 – E' la notte di Halloween, ma la vigilia è stata invasa anziché di scherzetti o dolcetti di polemiche per la decisione dell'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano di assegnare un contributo di 5mila euro al Complesso Bandistico di Valdottavo per l'allestimento e la preparazione delle scenografie a tema horror nel centro storico. A sollevare la questione il gruppo di opposizione "Si Cambia". "Inoltre – incalza il gruppo – il legale rappresentante dell'associazione, risulta essere anche il direttore artistico della manifestazione e pare sia pure il titolare di un'agenzia pubblicitaria che, come si legge da un'ulteriore delibera, è disposta ad assumersi la direzione Artistica della trentunesima edizione della Festa di Halloween 2025 al costo complessivo di 2000 euro".

