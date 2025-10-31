Nel dicembre del 2024 a Gorizia sono stati sequestrati tre cani per maltrattamenti da parte dei propri padroni. A fine luglio 2025 una sentenza di un giudice ha disposto la restituzione di uno di quei cani, Nina, proprio al suo carnefice. La vicenda che ha scosso la comunità del capoluogo di provincia friulano oggi approda in Parlamento. Infatti, Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia, il presidente della commissione Lavoro della Camera, ha chiesto al Ministro della Giustizia Carlo Nordio di fare luce sull’accaduto. Ora la storia di Nina passerà dal tribunale del Riesame e intanto la cagnolina è custodita in un canile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È inaccettabile che un animale sequestrato per maltrattamenti continui a soffrire”: la cagnolina Nina è stata riconsegnata ai suoi carnefici