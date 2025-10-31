Chi l’ha detto che il classico pull basico debba essere indossato solo jeans e pantaloni sartoriali? Niente di più fuorviante. Il maglione girocollo autunno 2025 è più protagonista che mai degli outfit più interessanti della stagione. Dimostrando che il suo ruolo è tutt’altro che banale. A dare un’occhiata alle sfilate autunno inverno 202526, infatti, si intuiscono tutte le potenzialità creative che può avere un pezzo semplice ma capace di trasformarsi con poche e ben studiate mosse. A fare la differenza è lo styling che gioca con stratificazioni fatte ad arte e abbinamenti inaspettati. Ecco quindi 4 idee outfit da copiare subito alle passerelle più prestigiose. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - È il momento di indossare in modo diverso il caro maglioncino girocollo