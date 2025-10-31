È il decimo anniversario di matrimonio e dà alle fiamme la porta dell' ex suocera | denunciata

Ha tentato di incendiare la porta dell’ex suocera, ma il gesto è stato fermato in tempo dall’ex genero. Protagonista una donna, 45enne di Qualiano, denunciata dai carabinieri della stazione locale per tentato incendio.L’episodio è avvenuto a Lettere, proprio nel giorno in cui sarebbe caduto il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

