duello per new york cuomo incalza ma mamdani rimane avanti di 10 punti

New York, 31 ott. (Adnkronos) - A cinque giorni dal voto, si fa più accanito il duello per la poltrona di sindaco di New York, con Andrew Cuomo che riduce relativamente la distanza da Zohran Mamdani, il candidato democratico che si definisce socialista e sta facendo sognare la sinistra dem, non solo newyorkese. Secondo l'ultimo poll della Quinnipiac University Poll in vista delle elezioni del 4 novembre, l'ex governatore, che corre da indipendente dopo la cocente sconfitta nelle primarie dall'allora praticamente sconosciuto Mamdani, è al 33%, mentre il 34enne candidato dem è al 43%, con un vantaggio di 10 punti consistente, ma dimezzato rispetto ai 20 punti di un mese fa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

