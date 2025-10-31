Duello Napoli-Inter anche sul mercato sfida accesa per la stella del futuro | è un top nel suo ruolo

Il Napoli si inserisce nella corsa al terzino sinistro classe 2005 del Cagliari Riyad Idrissi. Il giovane esterno 20enne italiano non è però solo nelle mire dei partenopei e del direttore sportivo Manna. Infatti, il rossoblù è anche nel taccuino dell’Inter, che si è interessata al giocatore in vista della prospettiva futura di rinnovare le fasce laterali. Si potrebbe dunque innescare un duello tra le due compagini, dal campo fino al calciomercato. La stagione al Cagliari. Solo 20 anni ma già l’esordio in prima squadra e la titolarità. In questa stagione al Cagliari il giovane 20enne ha già accumulato 7 presenze stagionali, con persino due titolarità nelle ultime due contro Hellas Verona e Sassuolo (giocate entrambe tutti e 90?). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

