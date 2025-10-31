Duello Napoli-Inter anche sul mercato sfida accesa per la stella del futuro | è un top nel suo ruolo
Il Napoli si inserisce nella corsa al terzino sinistro classe 2005 del Cagliari Riyad Idrissi. Il giovane esterno 20enne italiano non è però solo nelle mire dei partenopei e del direttore sportivo Manna. Infatti, il rossoblù è anche nel taccuino dell’Inter, che si è interessata al giocatore in vista della prospettiva futura di rinnovare le fasce laterali. Si potrebbe dunque innescare un duello tra le due compagini, dal campo fino al calciomercato. La stagione al Cagliari. Solo 20 anni ma già l’esordio in prima squadra e la titolarità. In questa stagione al Cagliari il giovane 20enne ha già accumulato 7 presenze stagionali, con persino due titolarità nelle ultime due contro Hellas Verona e Sassuolo (giocate entrambe tutti e 90?). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
RASSEGNA - Il Mattino: "Anguissa e Scott McTominay, i centro-bomber: la Roma aggancia il Napoli, duello in vetta alla classifica" - X Vai su X
Il futuro di #Pellegrini sembra segnato: niente rinnovo e addio possibile già a gennaio. Il Napoli di Conte torna forte su di lui. ? Intanto duello Roma-Napoli per #Mainoo (Man United), talento che piace a Gasperini. #CalciomercatoRoma - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Inter, ecco il duello più atteso della Serie A. I pronostici di Netwin - scudetto tra Chivu e Conte, che si gioca tutto: i campioni d’Italia devono evitare il terzo ko consecutivo ... Si legge su pressgiochi.it
Bonny Inter, spunta un retroscena di calciomercato: quella big voleva l’attaccante francese. Ecco come i nerazzurri sono riusciti a battere la concorrenza - Bonny Inter, dal duello di mercato con il Napoli alla guida dell’attacco nerazzurro. Lo riporta calcionews24.com
Tutte le notizie di sabato 25 ottobre: Napoli batte Inter e vola al comando - Le notizie di oggi, sabato 25 ottobre: le ultime sul campionato italiano, il mercato e le news dall'estero in tempo reale ... Scrive calciomercato.it