Due iniziative speciali per assistere alla partita Reggina-Igea Virtus
E’ attiva la vendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Igea Virtus, in programma domenica alle ore 15.00 allo stadio "Oreste Granillo", valida per la 10^ giornata del campionato di Serie D (girone I). Per questa gara, il club ha previsto due iniziative: PROMO "PORTA UN AMICO". 🔗 Leggi su Today.it
