Due giovani ladri fuggono dai carabinieri | la loro auto era piena di dolci rubati durante la notte

Cataniatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un20enne ed un 19enne sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò al termine di un inseguimento notturno. I militari avevano notato, intorno alle 4 di notte, un'utilitaria con due persone sospette a bordo ed hanno intimato l'alt accendendo i segnalatori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

