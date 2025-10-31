Due giovani ladri fuggono dai carabinieri | la loro auto era piena di dolci rubati durante la notte

Un20enne ed un 19enne sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò al termine di un inseguimento notturno. I militari avevano notato, intorno alle 4 di notte, un'utilitaria con due persone sospette a bordo ed hanno intimato l'alt accendendo i segnalatori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il ministro Abodi appoggia Parma capitale dei giovani Tribunale: condannato uno dei ladri acrobati di via Toscana Nasce "Must", inaugurato il museo di storiografia Reportage: proteste nei cimiteri per buche e fontane a secco Weekend: i nostri consigli per il fin - facebook.com Vai su Facebook

. @StefaniaPetyx sventa un furto a Palermo, mette in fuga i giovani ladri e lancia un allarme sulla sicurezza urbana Guarda il video al link: striscialanotizia.mediaset.it/news/stefania-… #Striscialanotizia #StefaniaPetyx - X Vai su X

Ladri in casa, il proprietario li vede e il fa fuggire agitando il bastone - Due giovani malviventi, di origine straniera, sono stati avvistati martedì sera, all'ora di cena, mentre tentavano di intrufolarsi ... Secondo ilgazzettino.it

Il nuovo video del furto dei gioielli al Louvre: i ladri scendono tranquillamente dal montacarichi e fuggono - In un nuovo video, due ladri della banda di malviventi che domenica 19 ha rubato i gioielli di Napoleone dal museo del Louvre sono stati ripresi mentre ... Si legge su msn.com

Perugia, ladri scatenati: furti a Montebello e reti tagliate a Prepo. «Attenti a quelle auto» - Paura in città per nuovi assalti dei ladri alle case, con due furti segnalati domenica all’ora di cena tra Montebello e via Tuderte. Da ilmessaggero.it