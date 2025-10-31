Due giovani carabinieri impediscono il tentativo di suicidio di un uomo che voleva buttarsi da un cavalcavia | tra loro il 24enne Andrea Proia di Cassino

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento sulla A11 a Ponte Buggianese. Con prontezza e sangue freddo, due giovani carabinieri hanno impedito che un uomo si lanciasse dal parapetto dell’autostrada A11 a Ponte Buggianese (Toscana). Tra loro Andrea Proia, originario di Cassino, che è diventato uno dei protagonisti di un salvataggio decisivo. Il profilo di Andrea Proia. Andrea Proia, 24 anni, ha vissuto a Cassino fino al diploma di perito agrario all’ Istituto San Benedetto. Dopo un anno nell’Esercito, si è arruolato nell’Arma due anni fa, seguendo le orme del padre Paolo, anch’egli carabiniere. Al suo fianco, durante l’intervento, il collega Francesco Pisano, con cui ha condiviso coraggio e prontezza d’azione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

