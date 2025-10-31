Pistoia, 31 ottobre 2025 – Eleganti, affascinanti, altezzosi, soffici o sinuosi: infinite altre se ne potrebbero dire sui gatti a maggior ragione se la “vetrina” del caso è l’ Esposizione Internazionale Felina dove, a far bella mostra di sé, saranno centocinquanta gatti provenienti da tutta Italia. Accadrà negli spazi del Forum Banca Alta Toscana di Vignole domani, sabato 1 e domenica 2 novembre, grazie all’organizzazione del Club Felino di Pistoia Prato e Firenze, sotto l’egida di Enfi-Ente Nazionale Felinotecnica Italiano e con il patrocinio del Comune di Quarrata. Non solo mostra pura, già questa da sola bella opportunità per vedere da vicino esemplari felini bellissimi e talvolta rari, ma anche occasione per vivere una serie di esperienze speciali a tema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due giorni con i gatti più belli del mondo