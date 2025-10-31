Due fratelli fermati in centro a Milano con 300 documenti falsi | come funzionava la fabbrica dei passaporti

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini di 27 e 31 anni sono stati fermati all'interno di un money transfer in via Gaffurio a Milano: tra le mani avevano pacchi contenenti oltre 300 passaporti falsi. I due fratelli possedevano anche in casa una stampante di altissima qualità per riprodurre carte d'identità e patenti elettroniche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

