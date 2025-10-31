Duck Detective Recensione | il ritorno dell’anatra investigatrice
Duck Detective: The Ghost of Glamping è un piccolo gioiello narrativo che sorprende ancora una volta per charme, umorismo intelligente e un cuore insospettabile sotto l’aspetto buffo della sua improbabile star: Eugene McQuacklin, un’anatra detective malinconica, divorziata e afflitta da una dipendenza tragica quanto comica dal pane. Il nuovo episodio conserva l’anima del predecessore, The Secret Salami, ma la espande con una sensibilità più matura, una scrittura affilata e una consapevolezza sorprendente del proprio stile. L’avventura è breve, circa 2-3 ore, ma ogni minuto è costruito con precisione e intenzione. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
