Duce duce e camicia nera trionferà | cori fascisti dai giovani di FdI a Parma Il movimento | Commissariata la sezione
“ Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà “. E poi il coro finale: “Duce, duce”. Fa discutere un video in circolo sui social girato di fronte alla sede di Fratelli d’Italia a Parma la sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. Dai locali si sente un gruppo di militanti di Gioventù Nazionale, la giovanile del partito, intonare il canto delle camicie nere: “Se il sol dell’avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore! Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello, col manganello e le bombe a man”, con l’invocazione finale a Mussolini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Online su Agorà Operazione Quercia: La “grande fuga” di Mussolini dal Gran Sasso | Eventi LO con Marco Patricelli Con Marco Patricelli analizziamo le fasi dell’operazione tedesca che portò alla fuga del Duce dalla “prigione più alta del mondo”, come definit - facebook.com Vai su Facebook
Roma, l'occupazione per Gaza all'istituto Ruiz degenera: saluti romani e cori "Duce Duce" - X Vai su X
“Duce, duce” e “camicia nera trionferà”: cori fascisti dai giovani di FdI a Parma. Il movimento: “Commissariata la sezione” - Fa discutere un video in circolo sui social girato di fronte alla sede di Fratelli d’Italia a Parma la ser ... ilfattoquotidiano.it scrive
Cori fascisti e inni al Duce, la “nostalgia” della Gioventù Nazionale di Fratelli d’Italia a Parma - La sinistra “più fondamentalista” di Hamas, come da parole della premier Giorgia Meloni, mentre nella sede del suo partito, Fratelli d’Italia, si cantano cori fascisti senza alcuna vergogna. Da unita.it
Nella sede dei giovani di FdI si cantano Camicia nera e inni al duce: il video a Parma - Questi i corsi sentiti nella sede di Parma di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, e immortalati ... Riporta fanpage.it