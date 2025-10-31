“ Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà “. E poi il coro finale: “Duce, duce”. Fa discutere un video in circolo sui social girato di fronte alla sede di Fratelli d’Italia a Parma la sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. Dai locali si sente un gruppo di militanti di Gioventù Nazionale, la giovanile del partito, intonare il canto delle camicie nere: “Se il sol dell’avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore! Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello, col manganello e le bombe a man”, con l’invocazione finale a Mussolini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Duce, duce” e “camicia nera trionferà”: cori fascisti dai giovani di FdI a Parma. Il movimento: “Commissariata la sezione”