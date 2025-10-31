Ducati ufficiale la promozione di Bulega | sostituirà Marc Marquez in Portogallo e a Valencia

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sogno che si avvera per il pilota italiano, che quest’anno si è giocato il titolo in Superbike contro Razgatlioglu, sempre in sella a una Ducati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ducati ufficiale la promozione di bulega sostituir224 marc marquez in portogallo e a valencia

© Gazzetta.it - Ducati, ufficiale la "promozione" di Bulega: sostituirà Marc Marquez in Portogallo e a Valencia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ducati, ufficiale la "promozione" di Bulega: sostituirà Marc Marquez in Portogallo e a Valencia - Un sogno che si avvera per il pilota italiano, che quest’anno si è giocato il titolo in Superbike contro Razgatlioglu, sempre in sella a una Ducati ... Si legge su msn.com

ducati ufficiale promozione bulegaMotoGp, ora è ufficiale, Bulega con la Ducati a Portimao e Valencia: “Un sogno che si avvera” - Ora è ufficiale: Nicolò Bulega sostituirà Marc Marquez nelle ultime due gare di Portimao e Valencia in MotoGp con la Ducati. Come scrive corriereromagna.it

ducati ufficiale promozione bulegaNicolò Bulega ha provato la Ducati Desmosedici GP25 - Dopo la pioggia della prima giornata, il pilota italiano è riuscito a compiere 35 giri sulla GP25 con tempi molto soddisfacenti ... Segnala dueruote.it

Cerca Video su questo argomento: Ducati Ufficiale Promozione Bulega