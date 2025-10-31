Ducati rompe il silenzio su Bulega al posto di Marquez nelle prossime gare MotoGP | Dall'Igna non ha dubbi

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gigi Dall'Igna conferma Nicolò Bulega al posto di Marc Marquez nelle ultime due gare MotoGP 2025. Il pilota SBK debutta in top class dopo i test di Jerez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

