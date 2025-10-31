Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "La bersagliera fa un grande lavoro politico-culturale che si muove fuori dai confini di ogni partito per portare alla politica la voce dei territori, unendo tutte le donne e gli uomini che vogliono lottare per la sovranità e la pace, valori comuni che superino le convenienze di partiti ormai fatti per compiacere i leader di riferimento e incapaci di lottare davvero, da dentro il sistema, contro un' Unione europea ormai trasformata in una macchina di sanzioni, povertà e guerra, globalizzazione ed immigrazione incontrollata. Deve tornare la centralità del popolo, fuori dai Palazzi del potere ecco perché ho accettato l'invito a raccontare come sono approdato al sovranismo popolare". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dsp: sabato 15 novembre Rizzo presenta biografia con 'bersagliera' team Vannacci