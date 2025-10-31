DSi NTM NAND Title Manager v0.40 | Arriva il Supporto per il Safe Unlaunch Installer

La scena homebrew per Nintendo DSi non smette di evolversi, e con essa i suoi strumenti fondamentali. Epicpkmn11  ha rilasciato un nuovo aggiornamento per  NAND Title Manager (NTM), un gestore titoli essenziale per chi utilizza hiyaCFW o vuole modificare il SysNAND della propria console. La versione  v0.4.0  porta con sé due importanti miglioramenti, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla compatibilità con gli strumenti più moderni. Cos’è NAND Title Manager? Per chi non lo conoscesse, NAND Title Manager è un tool derivato dal progetto di JeffRuLz, che permette di gestire i titoli installati sia sulla SDNAND (l’emulazione di NAND su SD creata da hiyaCFW) che direttamente sul SysNAND interno del DSi. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

dsi ntm nand title manager v040 arriva il supporto per il safe unlaunch installer

