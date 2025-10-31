Droni russi sulla città di Sumy fiamme e feriti | tre morti nelle regioni di Kherson e Donetsk – Video

“I russi hanno attaccato le infrastrutture civili di Sumy in serata, lanciando dieci droni sulla città in un’ora e ferendo almeno due persone”. Lo ha reso noto il governatore della regione di Sumy, Oleg Hryhorov, scrive l’ Ukrainska Pravda. Secondo le autorità locali, sono state “udite delle esplosioni in città”. Il giorno precedente tre persone sono state uccise e altre 21 sono rimaste ferite nelle regioni di Kherson, Donetsk, Sumy e Kharkiv. Lo hanno riferito i capi delle amministrazioni militari locali. Nella regione di Kherson, le truppe russe hanno attaccato infrastrutture critiche e sociali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Droni russi sulla città di Sumy, fiamme e feriti: tre morti nelle regioni di Kherson e Donetsk – Video

