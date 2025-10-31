Droni russi colpiscono Sumy | il palazzo in fiamme e la fuga tra le urla

Nuova notte di paura in Ucraina. La città di Sumy è stata colpita da un violento attacco di droni russi, che ha ferito almeno 11 persone, tra cui quattro bambini, e danneggiato edifici residenziali e un deposito di treni passeggeri. I residenti hanno dovuto fuggire tra le fiamme. L’aeronautica ucraina ha dichiarato che, complessivamente, la Russia ha lanciato in poche ore un missile balistico e 145 droni di varia tipologia, dei quali 107 intercettati e 36 giunti a destinazione, causando ingenti danni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Droni russi colpiscono Sumy: il palazzo in fiamme e la fuga tra le urla

