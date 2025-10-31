Droga tra Liguria e Puglia chieste condanne per oltre 70 anni di carcere | dominus l’ex boss barese Domenico Milella

La pm Monica Abbatecola della Dda di Genova ha chiesto pene da 4 a 16 anni per gli imputati del processo nato dalla maxi inchiesta su un traffico di stupefacenti scoperto lo scorso anno grazie a una rapina al supermercato Basko di Molassana sventata per caso da un maresciallo della finanza libero. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

