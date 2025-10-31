Ancora un grave episodio di violenza e vandalismo, questa volta a Verona dove un ristoratore, Davide Veneri, titolare d ell’Osteria Antica Verona e consigliere dell’Associazione Ristoratori di Confcommercio della città sull’Adige, è stato ferito da un gruppo di giovani al culmine di una rissa con lancio di sedie. L’uomo è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, riportando una ferita alla fronte suturata con due punti e una prognosi di cinque giorni. Di questo si parla a “Dritto e Rovescio”, il talk di approfondimento di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. In studio c’è proprio il signor Veneri, che racconta la sua spiacevole vicenda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, l'attacco al ristoratore pestato: "Se si fosse fatto gli affari suoi..."