Dritto e Rovescio l' attacco al ristoratore pestato | Se si fosse fatto gli affari suoi
Ancora un grave episodio di violenza e vandalismo, questa volta a Verona dove un ristoratore, Davide Veneri, titolare d ell’Osteria Antica Verona e consigliere dell’Associazione Ristoratori di Confcommercio della città sull’Adige, è stato ferito da un gruppo di giovani al culmine di una rissa con lancio di sedie. L’uomo è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, riportando una ferita alla fronte suturata con due punti e una prognosi di cinque giorni. Di questo si parla a “Dritto e Rovescio”, il talk di approfondimento di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. In studio c’è proprio il signor Veneri, che racconta la sua spiacevole vicenda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
