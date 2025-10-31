Dramma per Giusy Attanasio perde il figlio in grembo | Siamo morti entrambi

Dramma per Giusy Attanasio e la sua famiglia. La cantante neomelodica, infatti, ha annunciato di aver perso il figlio che portava in grembo. Un dolore troppo grande che l'ha spinta ad annunciare anche una pausa dal lavoro. Queste le sue parole sui soical: ““Mi dispiace purtroppo non c’è più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

#Società: il dramma della denatalità in Italia raggiunge un nuovo minimo storico secondo i dati #Istat2024. Sempre meno nascite e un Paese che invecchia, tra difficoltà economiche e sogni di genitorialità rimandati: - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia per la cantante Giusy Attanasio, perde il figlio in grembo: «Perdonami se non sono riuscita a farti nascere» - La cantante ha annunciato sui social di aver perso il bambino che aspettava. Segnala msn.com

Dramma per Giusy Attanasio, la cantante neomelodica ha perso il figlio: “Scusami se non sono riuscita a farti nascere” - La cantante Giusy Attanasio sta vivendo un momento di immenso dolore a causa della tragica perdita del bambino che portava in grembo. Secondo vocedinapoli.it