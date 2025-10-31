Dramma per Giusy Attanasio perde il figlio in grembo | Siamo morti entrambi

Napolitoday.it | 31 ott 2025

Dramma per Giusy Attanasio e la sua famiglia. La cantante neomelodica, infatti, ha annunciato di aver perso il figlio che portava in grembo. Un dolore troppo grande che l'ha spinta ad annunciare anche una pausa dal lavoro. Queste le sue parole sui soical: ““Mi dispiace purtroppo non c’è più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

