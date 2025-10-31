Dramma nella pallavolo | è rimasto folgorato nella piscina di un hotel cerebralmente morto il 26enne Saber Kazemi

Dopo due settimane di apprensione e speranza, è arrivato l’annuncio della Federazione di pallavolo iraniana: il giocatore della nazionale Saber Kazemi è morto a 26 anni. Vittima di un incidente incomprensibile, è rimasto folgorato nella piscina di un hotel. Dopo diversi giorni di coma, ricoverato in terapia intensiva, l’opposto è stato dichiarato cerebralmente morto. La commissione medica ha dichiarato irreversibili le sue condizioni. Tuttavia, il supporto vitale non è stato interrotto e l’uomo rimane collegato a macchinari. Kazemi con l’Iran ha vinto 2 ori negli Asian Games del 2021 e 2022, ma anche un oro e un argento nei campionati asiatici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

