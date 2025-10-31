Dramma in Iran | morte cerebrale per il nazionale Kazemi folgorato nella piscina di un hotel
Il giocatore, 26 anni, era andato a fare un bagno dopo un allenamento: indagine in corso. Condizioni irreversibili, ma rimane ancora attaccato ai macchinari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Davanti al dramma di un cittadino, c’è un operatore di Polizia, che immola la sua anima! (Cit @claudiocamarca ) questo e’ il nostro lavoro!" - facebook.com Vai su Facebook
Dramma in Iran: morte cerebrale per il nazionale Kazemi, folgorato nella piscina di un hotel - Il giocatore, 26 anni, era andato a fare un bagno dopo un allenamento: indagine in corso. msn.com scrive