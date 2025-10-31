Dramma a Cesena partorisce in casa e abbandona il neonato accanto ai rifiuti

Tgcom24.mediaset.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piccolo è ricoverato in Rianimazione neonatale per ipotermia. La madre, una 31enne affetta da ritardi cognitivi, è piantonata dai carabinieri in ospedale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

