Dramma a Cesena partorisce in casa e abbandona il neonato accanto ai rifiuti

Il piccolo è ricoverato in Rianimazione neonatale per ipotermia. La madre, una 31enne affetta da ritardi cognitivi, è piantonata dai carabinieri in ospedale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dramma a Cesena, partorisce in casa e abbandona il neonato accanto ai rifiuti

