Dramma a Bormio scuolabus precipita in un torrente con studenti a bordo | il bilancio

Uno scuolabus, con diversi adolescenti all’interno, è stato coinvolto in un grave incidente stradale. Il bus è precipitato all’interno di un torrente. Il bilancio e la ricostruzione Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina a Bormio, nel territorio di Valfurva, in Valtellina. Uno scuolabus, con numerosi studenti a bordo, è uscito di strada ed è precipitato per alcuni metri, finendo la sua corsa in un terrente: il Frodolfo. All’interno del mezzo c’erano numerosi adolescenti, che stavano recandosi a scuola. L’incidente è avvenuto intorno alle sette e mezza di questa mattina. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e i carabinieri della Compagnia di Tirano. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Dramma a Bormio, scuolabus precipita in un torrente con studenti a bordo: il bilancio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scuolabus precipita in Valtellina: feriti 4 studenti e l’autista. A dare l’allarme sono stati i giovani - Un pullman con 9 studenti è finito nel torrente Frodolfo in Valfurva. Da ilfattoquotidiano.it

Sondrio, attimi di paura per grave incidente: scuolabus esce di strada e finisce nel torrente - Questa mattina, a Sondrio, si è verificato un incidente che ha coinvolto uno scuolabus diretto a Bormio. Riporta notizie.it

Scuolabus esce di strada in Valtellina e precipita in un torrente: feriti 4 studenti e il conducente - Uno scuolabus che trasportava 9 studenti è precipitato in un torrente nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio) ... Segnala fanpage.it