Dracula di Bram Stoker Francis Ford Coppola loda il suo film | Come il suo protagonista rifiuta di morire

Il regista di Megalopolis ha ricordato uno dei suoi lungometraggi più famosi e amati uscito negli anni '90 e che ancora oggi riscuote successo. Francis Ford Coppola ha dichiarato che il suo film, Dracula di Bram Stoker si rifiuta di morire, proprio come il suo protagonista. Uscito nel 1992, il lungometraggio è ancora oggi molto amato dai fan. In un comunicato diffuso in occasione di Halloween, Francis Ford Coppola ha ricordato come il suo film continui ad essere celebrato e proiettato in tutto il mondo. L'amore di Francis Ford Coppola per Dracula di Bram Stoker "È meraviglioso vedere Dracula di Bram Stoker vivere così a lungo" ha detto Coppola "Come il suo protagonista, si rifiuta di morire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dracula di Bram Stoker, Francis Ford Coppola loda il suo film: "Come il suo protagonista, rifiuta di morire"

