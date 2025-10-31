Dr Slump e Arale la folle avventura di un robot e del suo inventore

di Alessandro Spagnuolo Dr. Slump (???????? ) più che un anime* è un lessico della risata che ha insegnato a generazioni come la fantasia possa piegare la logica senza spezzarla. Prima che il mondo scoprisse il carisma marziale di Son Goku (???, Son Gok?) di Dragon Ball, Akira Toriyama (???, Toriyama Akira, scomparso il 1° marzo 2024) aveva già composto, in TV, una sinfonia di gag dove scienza e infanzia si stringono la mano nel Villaggio Pinguino (?????, Pengin Mura). Qui la realtà è un elastico: si allunga, scatta, rimbalza, e atterra sempre su un sorriso. Dr. Slump non si limita a intrattenere; accarezza quella parte di noi che crede ancora nel potere di un saluto strampalato, “N’cha!”, e nel candore di una robottina dagli occhialoni che corre più veloce del buonsenso: Arale Norimaki (?????, Norimaki Arale). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

