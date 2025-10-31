down cemetery road inaugura una nuova fase per apple tv

-Seguono leggeri spoiler su Down Cemetery Road - Apple TV si sta candidando a forza trainante della tv di fascia media non troppo colta e non troppo banale? Certo, c'è la grandezza di Severance, ma con titoli come Bad Monkey, The Morning Show, Slow Horses, Bad Sisters, Silo, Shrinking, Stick e altri, la piattaforma si sta allontanando dalla tv di prestigio per una formula che recita più o meno così “mettete uno o due attori di alto livello in uno show girato in maniera splendida e dal ritmo incalzante, con un pizzico di soap e spingendo la nostra incredulità verso i suoi limiti”. L'ultimo sforzo perfetto in questo senso è una serie di classe ma anche un po' frivola intitolata Down Cemetery Road. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

