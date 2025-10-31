Down Cemetery Road inaugura una nuova fase per Apple TV
-Seguono leggeri spoiler su Down Cemetery Road - Apple TV si sta candidando a forza trainante della tv di fascia media non troppo colta e non troppo banale? Certo, c'è la grandezza di Severance, ma con titoli come Bad Monkey, The Morning Show, Slow Horses, Bad Sisters, Silo, Shrinking, Stick e altri, la piattaforma si sta allontanando dalla tv di prestigio per una formula che recita più o meno così “mettete uno o due attori di alto livello in uno show girato in maniera splendida e dal ritmo incalzante, con un pizzico di soap e spingendo la nostra incredulità verso i suoi limiti”. L'ultimo sforzo perfetto in questo senso è una serie di classe ma anche un po' frivola intitolata Down Cemetery Road. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Approfondisci con queste news
Appuntamento con Down Cemetery Road Ruth Wilson e Emma Thompson indagano su una ragazza scomparsa dopo un’esplosione a Bristol. Le prime 2 puntate su Apple TV, poi ogni mercoledì fino al 10 dicembre. #DownCemeteryRoad #RuthWilson #A - X Vai su X
Da oggi su Apple TV+ va in onda la serie inglese DOWN CEMETERY ROAD con Emma Thompson (Years and Years) e Ruth Wilson (Queste Oscure Materie). TRAMA: Quando una ragazza scompare dopo l’esplosione di una casa in un tranquillo sobborgo di - facebook.com Vai su Facebook
Down Cemetery Road, la serie thriller con Emma Thompson è un palliativo per i fan di Slow Horses - Il 29 ottobre su Apple TV esce il sesto e conclusivo episodio di Slow Horses 5, quinta stagione della serie spy thriller creata dallo scrittore inglese Will Smith (che lascia il suo posto nelle stagio ... Scrive today.it
Down Cemetery Road, dal 29 ottobre su Apple Tv+ - Il 29 ottobre 2025 arriva Down Cemetery Road, serie tv che promette di catturare l'attenzione degli appassionati di misteri e intrighi ... Lo riporta tvserial.it
Prime anticipazioni su Down Cemetery Road trapelate oggi - Dopo il notevole successo di Slow Horses, Apple TV+ torna a scommettere sul talento narrativo di Mick Herron, lo scrittore britannico noto per i suoi romanzi ricchi di suspense e colpi di scena. Riporta serietivu.com