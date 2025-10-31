Down Cemetery Road inaugura una nuova fase per Apple TV

Gqitalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

-Seguono leggeri spoiler su Down Cemetery Road - Apple TV si sta candidando a forza trainante della tv di fascia media non troppo colta e non troppo banale? Certo, c'è la grandezza di Severance, ma con titoli come Bad Monkey, The Morning Show, Slow Horses, Bad Sisters, Silo, Shrinking, Stick e altri, la piattaforma si sta allontanando dalla tv di prestigio per una formula che recita più o meno così “mettete uno o due attori di alto livello in uno show girato in maniera splendida e dal ritmo incalzante, con un pizzico di soap e spingendo la nostra incredulità verso i suoi limiti”. L'ultimo sforzo perfetto in questo senso è una serie di classe ma anche un po' frivola intitolata Down Cemetery Road. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

down cemetery road inaugura una nuova fase per apple tv

© Gqitalia.it - Down Cemetery Road inaugura una nuova fase per Apple TV

Approfondisci con queste news

down cemetery road inauguraDown Cemetery Road, la serie thriller con Emma Thompson è un palliativo per i fan di Slow Horses - Il 29 ottobre su Apple TV esce il sesto e conclusivo episodio di Slow Horses 5, quinta stagione della serie spy thriller creata dallo scrittore inglese Will Smith (che lascia il suo posto nelle stagio ... Scrive today.it

down cemetery road inauguraDown Cemetery Road, dal 29 ottobre su Apple Tv+ - Il 29 ottobre 2025 arriva Down Cemetery Road, serie tv che promette di catturare l'attenzione degli appassionati di misteri e intrighi ... Lo riporta tvserial.it

down cemetery road inauguraPrime anticipazioni su Down Cemetery Road trapelate oggi - Dopo il notevole successo di Slow Horses, Apple TV+ torna a scommettere sul talento narrativo di Mick Herron, lo scrittore britannico noto per i suoi romanzi ricchi di suspense e colpi di scena. Riporta serietivu.com

Cerca Video su questo argomento: Down Cemetery Road Inaugura