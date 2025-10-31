Dove vedere in tv la Maratona di New York 2025 | orario esatto programma streaming

La Maratona di New York si disputerà domenica 2 novembre 2025: le donne scatteranno alle ore 14.35 italiane, gli uomini partiranno alle ore 15.05. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è, senza ombra di dubbio, la 42 km più importante, prestigiosa e affascinante al mondo. Circa 50.000 podisti si presenteranno sul Ponte di Verrazzano con l’obiettivo di giungere a Central Park nel minor tempo possibile. Sul fronte maschile sono molto attesi il keniano Eliud Kipchoge e l’etiope Kenenisa Bekele, all’ultimo atto di una rivalità che ha fatto la storia. Tra i favoriti della vigilia figurano i keniani Albert Korir (vincitore nella Grande Mela nel 2021), Benson Kipruto, Alexander Mutiso e Abel Kipchumba. 🔗 Leggi su Oasport.it

