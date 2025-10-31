Sette minuti, un montacarichi e due scooter: così una banda travestita da operai ha messo a segno un colpo clamoroso al Louvre, rubando i gioielli della Corona di Francia sotto gli occhi dei visitatori. Un’azione rapidissima che riaccende il dibattito sulla sicurezza dei musei francesi, già messa alla prova in passato. Quattro individui sospettati sono stati arrestati nella fila allo stadio Jean-Bouin (del Paris Fc e dello Psg femminile), prima dell’inizio di Paris Fc–Lione. Andare in un luogo affollato non si è rivelata la mossa più astuta per i ladri. So Foot pubblica una guida ironica per aspiranti ladri, suggerendo dove colpire e come nascondersi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Dove scappare dopo la rapina al Louvre? Allo stadio: lì, sono stati arrestati quattro sospettati (So Foot)