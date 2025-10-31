Dove scappare dopo la rapina al Louvre? Allo stadio | lì sono stati arrestati quattro sospettati So Foot
Sette minuti, un montacarichi e due scooter: così una banda travestita da operai ha messo a segno un colpo clamoroso al Louvre, rubando i gioielli della Corona di Francia sotto gli occhi dei visitatori. Un’azione rapidissima che riaccende il dibattito sulla sicurezza dei musei francesi, già messa alla prova in passato. Quattro individui sospettati sono stati arrestati nella fila allo stadio Jean-Bouin (del Paris Fc e dello Psg femminile), prima dell’inizio di Paris Fc–Lione. Andare in un luogo affollato non si è rivelata la mossa più astuta per i ladri. So Foot pubblica una guida ironica per aspiranti ladri, suggerendo dove colpire e come nascondersi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I FATTI - A interrompere la violenza è stato il titolare del distributore, che si è accorto della scena e ha affrontato l’uomo, costringendolo ad allontanarsi. La donna, impaurita, è riuscita a scappare, fermandosi poco dopo davanti a un negozio per chiedere aiuto - facebook.com Vai su Facebook
- Austin Reaves è cresciuto in un paesino di 1000 abitanti nello stato dell'Arkansas. - prima e dopo la scuola si è sempre occupato del bestiame nella fattoria di famiglia. Lo fa ancor oggi d'estate. - si è diplomato in un liceo nel quale c'erano 52 studenti in totale - X Vai su X
Furto al Louvre, caccia ai gioielli (invendibili): i ladri rischiano 10 anni di carcere. «Erano più di quattro, nessun complice nel museo» - Dopo la rapina al Louvre, la procuratrice della Repubblica di Parigi, Laure Beccuau, ha confermato che i gioielli trafugati non sono ancora stati recuperati. Lo riporta leggo.it
Furto al Louvre di Parigi: dopo il colpo i Lupin scappano con due scooter - Quattro malviventi hanno messo a segno una rapina da film al Louvre di Parigi, fuggendo a bordo di due scooter Yamaha TMAX. moto.it scrive
Furto Louvre: i ladri incastrati dal Dna. Svelati i «Lupin» maldestri - Il Dna, le tracce telefoniche e gli errori durante la rapina hanno incastrato i maldestri «Lupin» ... Riporta panorama.it