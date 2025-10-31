Chi ci è stato lo sa: i ristoranti di Torino raramente ti deludono. Stabilire quali siano i migliori è comprensibilmente complesso; come sempre, sono molti i fattori che entrano in gioco - oltre ovviamente alla qualità del cibo: il design degli spazi, la carta dei vini, la gentilezza di chi lavora in sala e – credo fondamentale per chiunque – il rapporto qualità-prezzo. L’offerta del capoluogo piemontese è diversificata e in grado di soddisfare gusti e possibilità di spesa differenti: dalle piole (così si chiamano le trattorie a Torino) agli stellati simbolo della città come il centralissimo Ristorante Del Cambio o Condividere alla Nuvola della Lavazza, passando per quei posticini dove semplicemente si sta bene per un’alchimia di elementi che talvolta è difficile spiegare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dove mangiare bene a Torino, posti buoni e insoliti consigliati da un torinese doc