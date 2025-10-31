Dove la strada è una discarica | viaggio nelle zone di Torino tra rifiuti incuria e abbandono
Torino, città di cultura, eleganza sabauda e fermento turistico, deve fare i conti con un volto meno nobile: quello del degrado urbano. Mentre il flusso di visitatori cresce, attratto da musei di fama internazionale ed eventi di rilievo, alcune zone della città si trasformano in discariche a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Via Primo Maggio a #Erice ridotta a discarica. Pochi giorni dopo essere stata ripulita, la strada è già di nuovo piena di rifiuti. Ne abbiamo parlato oggi a #MattinoSud - facebook.com Vai su Facebook
Via Norico, i residenti contro la discarica di detriti sotto casa: “Pronti a bloccare la strada” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/13/news/via_norico_forlanini_residenti_discarica_detriti-424908566/?ref=twhl… - X Vai su X
Discarica a cielo aperto in strada: "Nessun controllo del Comune" - "Questa è una strada o una discarica a cielo aperto? Scrive ilrestodelcarlino.it
Sulla strada verso il mare una discarica a cielo aperto - Gli automobilisti "incivili" passano e scaricano velocemente soprattutto la sera senza nessun controllo andando a aumentare la ... Scrive lanazione.it