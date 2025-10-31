Dovbyk rossonero Gasperini lo spedisce da Allegri | il motivo è chiaro

Il gol contro il Parma non sembra essere servito a molto. Per Artem Dovbyik il futuro sembra lontano da Trigoria: Gasperini lo spedisce da Allegri. La Roma ha superato un ostacolo complicato battendo il Parma per 2-1 allo stadio Olimpico, ma la prestazione, più che il risultato, ha lasciato spunti di riflessione. La squadra di Gian Piero Gasperini ha faticato a trovare fluidità nei primi 60 minuti, soffrendo la compattezza e la fisicità dei ducali prima di riuscire a sbloccare il match con il colpo di testa di Mario Hermoso. Poi, nel finale, il raddoppio di Artem Dovbyk ha messo al sicuro il risultato, rendendo vano il tentativo di rimonta firmato Alessandro Circati. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Dovbyk rossonero, Gasperini lo spedisce da Allegri: il motivo è chiaro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Flop attaccanti: torna di moda il profilo di Dovbyk? Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, alla luce delle attuali prestazioni di Giménez, a gennaio potrebbe riaprirsi uno spiraglio per lo scambio con la Roma per l’attaccante ucraino Seguiti a - facebook.com Vai su Facebook

Gasperini urla e si infuria, Dovbyk segna: così la Roma riprende il Napoli in testa - Vantaggio di Hermoso, raddoppio dell'ucraino, il tecnico si arrabbia quando Circati all'87 riapre la partita: la cronaca del 3- Lo riporta msn.com

Dovbyk ritrova il sorriso, Gasperini il primo posto: 2-0 della Roma al Verona - Dovbyk torna al gol dopo quasi 5 mesi e insieme a Soulè porta la Roma a pari punti con il Napoli primo in classifica Un bel sorriso e tutti gli applausi dell’Olimpico: così si può riassumere il ... Scrive gianlucadimarzio.com

Dovbyk e l’incredibile gol sbagliato a porta vuota contro l’Inter: Gasperini disperato in panchina - Artem Dovbyk è stato il protagonista in negativo della sconfitta della Roma contro l'Inter: un suo errore incredibile al 60' ha condannato i giallorossi ... Come scrive fanpage.it