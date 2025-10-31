Douglas Reis confessa il femminicidio di Jessica Stappazzollo l' autopsia conferma l' aggressione brutale

Douglas Reis ha confessato il femminicidio di Jessica Stappazzollo, la sua ex: il racconto dell'uomo e l'autopsia che certifica un'aggressione brutale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Douglas Reis confessa il femminicidio di Jessica Stappazzollo, l'autopsia conferma l'aggressione brutale

È stato convalidato l’arresto di Douglas Reis Pedroso, il 41enne brasiliano accusato di aver ucciso l’ex convivente Jessica Stappazzollo a Castelnuovo del Garda, Verona. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, Paola Vacca, ha dispo - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Verona. “Douglas Reis Pedroso picchiava mia sorella Jessica per educarla,così le diceva”. Sono le parole di Laiza,sorella della 33enne. Domani si terrà l’autopsia sul corpo della vittima e l’interrogatorio di garanzia per il suo assassino. Il comme - X Vai su X

L'ha uccisa con 27 coltellate (due al cuore), Douglas Reis Pedroso confessa il femminicidio dell'ex compagna: ''Ora è molto scosso e turbato'' - L'ha dilaniata con 27 coltellate due dirette al cuore e sembra sempre più certo che il femminicidio sia avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Riporta ildolomiti.it

Jessica Stappazzollo accoltellata 27 volte, l'autopsia: due i colpi mortali. Douglas Reis Pedroso confessa l'omicidio, convalidato l'arresto. «È turbato» - Accoltellata 27 volte: tanti i fendenti che Douglas Reis Pedroso ha sferrato contro Jessica Stappazzollo. Scrive ilgazzettino.it

Jessica Stappazzollo uccisa dall’ex a Castelnuovo del Garda, domani l’autopsia e l’interrogatorio di Reis Pedroso - Si terrà domani, venerdì 31 ottobre, l'interrogatorio di Douglas Reis Pedroso, il 41enne ora in manette per il femminicidio di Custodia de Lima Stappazzollo ... Secondo fanpage.it