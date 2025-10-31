Pagavano 300 euro a testa, in nero, per un materasso. Fra loro anche una giovane mamma di 21 anni, e il suoi bimbo di 11 mesi, poi affidati ai servizi sociali. Dodici persone, 11 cileni e un cubano, tutte clandestine, alcune prive di documenti, dormivano in un cascinale di Conterico trasformato in un dormitorio abusivo. Gli occupanti vi pernottavano ammassati fra giacigli di fortuna, stendibiancheria, masserizie varie e anche una bombola del gas. A portare alla luce la situazione è stato un blitz di carabinieri e agenti della polizia locale di Paullo, quest’ultimi coordinati dal comandante Walter Cioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dormitorio abusivo nel cascinale: "Per un materasso 300 euro"