Dormitorio abusivo nel cascinale | Per un materasso 300 euro

Ilgiorno.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagavano 300 euro a testa, in nero, per un materasso. Fra loro anche una giovane mamma di 21 anni, e il suoi bimbo di 11 mesi, poi affidati ai servizi sociali. Dodici persone, 11 cileni e un cubano, tutte clandestine, alcune prive di documenti, dormivano in un cascinale di Conterico trasformato in un dormitorio abusivo. Gli occupanti vi pernottavano ammassati fra giacigli di fortuna, stendibiancheria, masserizie varie e anche una bombola del gas. A portare alla luce la situazione è stato un blitz di carabinieri e agenti della polizia locale di Paullo, quest’ultimi coordinati dal comandante Walter Cioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

dormitorio abusivo nel cascinale per un materasso 300 euro

© Ilgiorno.it - Dormitorio abusivo nel cascinale: "Per un materasso 300 euro"

Altri contenuti sullo stesso argomento

dormitorio abusivo cascinale materassoDormitorio abusivo nel cascinale: "Per un materasso 300 euro" - Fra loro anche una giovane mamma di 21 anni, e il suoi bimbo di 11 mesi, poi affidati ai servizi sociali. Lo riporta msn.com

dormitorio abusivo cascinale materassoDormitorio dei disperati in una cascina a Paullo: 11 in pochi metri e 300 euro al mese per un materasso - Si tratta di stranieri irregolari e tra loro anche una madre con un bimbo di appena 11 mesi. Secondo msn.com

dormitorio abusivo cascinale materassoChi sfrutta i migranti irregolari: a Lodi la cascina con materasso in affitto a 300 euro al mese - Nel dormitorio abusivo, tra gli occupanti, tutti stranieri irregolari in Italia, c'era anche una donna di 21 anni con un bambino di 11 mesi ... Da blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Dormitorio Abusivo Cascinale Materasso