Dormitorio abusivo nel cascinale | Per un materasso 300 euro
Pagavano 300 euro a testa, in nero, per un materasso. Fra loro anche una giovane mamma di 21 anni, e il suoi bimbo di 11 mesi, poi affidati ai servizi sociali. Dodici persone, 11 cileni e un cubano, tutte clandestine, alcune prive di documenti, dormivano in un cascinale di Conterico trasformato in un dormitorio abusivo. Gli occupanti vi pernottavano ammassati fra giacigli di fortuna, stendibiancheria, masserizie varie e anche una bombola del gas. A portare alla luce la situazione è stato un blitz di carabinieri e agenti della polizia locale di Paullo, quest’ultimi coordinati dal comandante Walter Cioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
