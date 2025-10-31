Doppio guasto Mattina di ritardi per i pendolari

Mattinata difficile, ieri, per i pendolari del Lodigiano e del Sud Milano, costretti ancora una volta a fare i conti con ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria Piacenza–Lodi–Milano. Centinaia di viaggiatori diretti verso il capoluogo lombardo hanno dovuto riorganizzare spostamenti e impegni a causa di una circolazione fortemente rallentata. Secondo Trenord, i disagi sono stati provocati da due guasti tecnici in sequenza: il primo, nelle prime ore del mattino, nei pressi di Tavazzano con Villavesco; il secondo, poco dopo, alla stazione di Milano Greco Pirelli. Gli interventi dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno permesso di ripristinare la regolarità solo dopo alcune ore, ma nel frattempo si sono accumulati ritardi fino a 30 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Doppio guasto. Mattina di ritardi per i pendolari

Contenuti che potrebbero interessarti

Doppio boato alla stazione di Livorno Dalle prime informazioni, sembra che l’origine del forte rumore sia un guasto a una centralina della rete elettrica ferroviaria. Grazie a un nostro lettore, che ci ha inviato un video, è possibile vedere chiaramente le scintill - facebook.com Vai su Facebook

Doppio guasto. Mattina di ritardi per i pendolari - Mattinata difficile, ieri, per i pendolari del Lodigiano e del Sud Milano, costretti ancora una volta a fare i ... Scrive ilgiorno.it

Pendolari, giornata da incubo sulla Roma - Napoli, ritardi oltre gli 80 minuti - Priverno sono cominciati dalla mattina presto e nonostante l'intervento dei tecnici non sono stati ancora risolti ... Come scrive rainews.it

Treni, mattinata di passione sulla Foggia-Bari: ritardi fino a 90 minuti. Caos e disagi per i pendolari: «Un disastro» - Un guasto ha causato ritardi su ritardi e il sovraffollamento all'interno dei vagoni: «Il treno era un carro da bestiame» ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it