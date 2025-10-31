Doppio guasto Mattina di ritardi per i pendolari

Ilgiorno.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata difficile, ieri, per i pendolari del Lodigiano e del Sud Milano, costretti ancora una volta a fare i conti con ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria Piacenza–Lodi–Milano. Centinaia di viaggiatori diretti verso il capoluogo lombardo hanno dovuto riorganizzare spostamenti e impegni a causa di una circolazione fortemente rallentata. Secondo Trenord, i disagi sono stati provocati da due guasti tecnici in sequenza: il primo, nelle prime ore del mattino, nei pressi di Tavazzano con Villavesco; il secondo, poco dopo, alla stazione di Milano Greco Pirelli. Gli interventi dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno permesso di ripristinare la regolarità solo dopo alcune ore, ma nel frattempo si sono accumulati ritardi fino a 30 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

doppio guasto mattina di ritardi per i pendolari

© Ilgiorno.it - Doppio guasto. Mattina di ritardi per i pendolari

Contenuti che potrebbero interessarti

doppio guasto mattina ritardiDoppio guasto. Mattina di ritardi per i pendolari - Mattinata difficile, ieri, per i pendolari del Lodigiano e del Sud Milano, costretti ancora una volta a fare i ... Scrive ilgiorno.it

doppio guasto mattina ritardiPendolari, giornata da incubo sulla Roma - Napoli, ritardi oltre gli 80 minuti - Priverno sono cominciati dalla mattina presto e nonostante l'intervento dei tecnici non sono stati ancora risolti ... Come scrive rainews.it

doppio guasto mattina ritardiTreni, mattinata di passione sulla Foggia-Bari: ritardi fino a 90 minuti. Caos e disagi per i pendolari: «Un disastro» - Un guasto ha causato ritardi su ritardi e il sovraffollamento all'interno dei vagoni: «Il treno era un carro da bestiame» ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Doppio Guasto Mattina Ritardi