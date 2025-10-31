Dopo l’Inter passerà al Real Madrid

2025-10-31 18:29:00 Il web ribolle! Continuano senza soluzione di continuità i commenti sui social (principalmente su Twitter) a seguito dell’ultima notizia rimbalzata online: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it L’Inter sta già raccogliendo i frutti di uno dei suoi acquisti estivi: il giovane centrocampista croato Petar Šu?i?. Il 21enne è arrivato in sordina dalla Dinamo Zagabria ma ha subito dimostrato di appartenere ai massimi livelli, coronato da uno splendido gol contro l’ACF Fiorentina che ha sottolineato sia la sua tecnica che la sua compostezza. Parlando in esclusiva a TuttoMercatoWeb. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

