dopo le pesanti rivelazioni del memoir di virginia giuffre andrea viene punito in maniera esemplare e dice addio al titolo di principe

I l momento è storico. In effetti, non succedeva dal Cinquecento, quando Enrico VIII tolse i titoli alle figlie Mary ed Elizabeth. E fosse stato per re Carlo III, in realtà, non sarebbe successo. Il sovrano avrebbe voluto risparmiare un’ulteriore umiliazione al fratello Andrea che, poco prima dell’arrivo in libreria del memoir dell’accusatrice Virginia Giuffre, aveva “volontariamente” rinunciato all’uso del titolo di duca. Ma il figlio William e la sorella Anna, preoccupati dell’effetto negativo che la riluttanza di Carlo stava avendo sul livello di popolarità della monarchia (bassissimo in questo periodo), alla fine lo hanno convinto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

