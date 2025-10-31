Dopo la bufera cade anche l’usura Antonino Lugarà assolto in appello

Assolto in appello dall’accusa di usura il costruttore Antonino Lugarà. Nel processo per la presunta Tangentopoli urbanistica al Comune di Seregno il Tribunale di Monza aveva trasformato l’accusa di corruzione urbanistica con voto di scambio in quella di abuso d’ufficio (con assoluzione per tutti) e corruzione elettorale (prescritta) per Lugarà e l’ex sindaco forzista Edoardo Mazza. L’inchiesta della Procura di Monza nel 2017 ha portato al commissariamento della Giunta, tacciata di ingerenze mafiose poi non confermate. Al processo, durato 4 anni e mezzo, Lugarà era accusato di avere procurato a Mazza voti nelle elezioni del 2015 per velocizzare illecitamente l’iter del suo progetto edilizio sull’area della ex storica rimessa per autobus Dell’Orto in via Valassina per realizzare un supermercato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

