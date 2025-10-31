Dopo il divieto di avvicinamento per stalking scrive sui social gravi minacce verso la vittima | in carcere un 52enne

Chietitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A suo carico erano stati disposti il divieto di avvicinamento alla donna che aveva perseguitato e l'obbligo di dimora per stalking. Lui, un uomo di 52 anni residente sulla Costa dei trabocchi, su Facebook ha scritto un post contenente gravi minacce nei confronti della donna e dell'autorità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

