Dopo il divieto di avvicinamento per stalking scrive sui social gravi minacce verso la vittima | in carcere un 52enne
A suo carico erano stati disposti il divieto di avvicinamento alla donna che aveva perseguitato e l'obbligo di dimora per stalking. Lui, un uomo di 52 anni residente sulla Costa dei trabocchi, su Facebook ha scritto un post contenente gravi minacce nei confronti della donna e dell'autorità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
