Dopo essere diventata mamma ho capito che la maternità non fa per me…

Gravidanzaonline.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salve, quando ho scoperto di essere incinta non ero al settimo cielo. La gravidanza è capitata e dopo la nascita del bambino sono sempre più convinta che la maternità non faccia per me. Amo il mio piccolo, è chiaro, ma ci sono momenti in cui mi maledico perché mi piacerebbe essere ancora senza bebè e senza preoccupazioni. In altri vorrei scappare. È normale vivere questa situazione? Grazie mille se vorrà rispondermi. L'articolo “Dopo essere diventata mamma ho capito che la maternità non fa per me.” proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

