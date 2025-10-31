Dopo essere diventata mamma ho capito che la maternità non fa per me…

Salve, quando ho scoperto di essere incinta non ero al settimo cielo. La gravidanza è capitata e dopo la nascita del bambino sono sempre più convinta che la maternità non faccia per me. Amo il mio piccolo, è chiaro, ma ci sono momenti in cui mi maledico perché mi piacerebbe essere ancora senza bebè e senza preoccupazioni. In altri vorrei scappare. È normale vivere questa situazione? Grazie mille se vorrà rispondermi.

