dopo anni di attesa il laceno si prepara a tornare protagonista

Tempo di lettura: 2 minuti Sull’altopiano del Laceno si respira un clima di attesa. Dopo anni di lavori e rinvii, la comunità e gli appassionati di montagna attendono con impazienza l’apertura ufficiale dei nuovi impianti di risalita, che segnerà il ritorno alle attività turistiche invernali ed estive. Negli ultimi giorni, sulla pagina social del Laceno, gli amministratori hanno pubblicato alcune immagini autunnali che ritraggono il paesaggio immerso nei colori di stagione, accompagnandole con un messaggio rivolto agli utenti: un invito alla calma e alla fiducia, in attesa della comunicazione ufficiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

