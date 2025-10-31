Dopo 30 anni dal diploma la reunion della ' mitica' 5E di Ragioneria

Cesenatoday.it | 31 ott 2025

La mitica 5°E di Ragioneria Itc Serra di Cesena ha festeggiato in pizzeria i suoi 30 anni dal diploma! E' stato bello ritrovarsi condividendo attimi di vita passata e presente tra aneddoti, chiacchiere e mille risate. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

