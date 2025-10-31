Dopo 10 anni torna attiva la Scuola di specializzazione in Cardiochirurgia | pronte 4 borse di studio
Dopo più di dieci anni di stop, torna attiva all'università di Palermo la Scuola di specializzazione in Cardiochirurgia. La notizia dell’accreditamento è arrivata dal ministero dell’Università e della ricerca, che ha assegnato quattro borse di specializzazione per il primo anno.La nuova Scuola. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
