Dono il rene a uno sconosciuto la scelta di Jesse Eisenberg
(Adnkronos) – "Dono un rene a uno sconosciuto". Jesse Eisenberg sorprende tutti durante la sua partecipazione al Today Show. L'attore 42enne, che in carriera vanta una nomination agli Oscar, inizialmente non viene preso troppo sul serio quando annuncia l'imminente intervento. "Sto davvero per donare un rene in 6 settimane", dice Eisenberg, ospite dello show per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
